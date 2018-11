A sensual actriz de Televisa le aterra que su ex filtre fotos de ella desnuda

Ciudad de México.- Aleida Núñez vive temerosa, ya que una de sus exparejas sentimentales amenaza con sacar a la luz varias imágenes de la actriz, en las que aparece completamente desnuda.



Aleida tampoco cita en qué año se tomaron estas fotografías.

Me preocuparía más que nada porque tengo un hijo y no me gustaría que se ventilara mi vida personal con una pareja. No me gustaría que se expusiera una cosa así de mí, sobre todo porque soy madre".