A sus 36 años, Marimar Vega no planea ser madre: "Si tiene que llegar, llegará"

Ciudad de México.- En su nuevo filme, La boda de la abuela, Marimar Vega interpreta a Ana, una mujer actual en cuyos planes no figura ser madre ni mucho menos casarse.

Aunque este personaje podría ser muy similar a la propia actriz de 36 años, quien no está cerrada ante tal posibilidad, pero tampoco le urge hacerlo.

Yo dejo que las cosas lleguen, he aprendido a no forzar nada y si tienen que llegar llegará y si no, pues no es algo que me preocupe o que sienta que el tiempo está en mi contra”, detalló Vega en entrevista.