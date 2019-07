A sus 38 años y con hijo, Aleida Núñez afirma que sigue "fresca y apretadita"

Ciudad de México.- La actriz mexicana Aleida Núñez impactó al hacer íntimas revelaciones sobre su vida sexual.

La estrella de 38 años fue la madrina en la develación de las huellas de Gerardo Medina, conductor del programa Estilo de Vida, y respondió a algunas preguntas de la prensa.

Los reporteros la cuestionaron sobre si se haría un rejuvenecimiento íntimo y la respuesta de Aleida sorprendió a muchos.

En un futuro no lo descarto, hoy en día no lo necesito porque les digo que lo mío fue cesárea entonces realmente estoy muy fresca, apretadita, apretadita”.

Asismismo, Aleida dice que no descarta la posibilidad de tener más hijos, pues ella ya tiene a su pequeño Alexander Glogovsky Núñez.

Ya tengo un hijo, en una de esas no descarto tener más hijos, no descartaría tener otro pues yo encantada, a mí me encantan los niños, lo que pasa es que requiere de mucha energía, de mucho tiempo”.

También se le preguntó si considera la idea de volver a casarse.

En estos días justo me preguntaban si me volvería a casar y definitivamente creo que sí lo haría, me encantaría casarme en un lugar que fuera muy espiritual… Yo me podría casar en la iglesia porque nunca me casé por la iglesia”.