A sus 51 años, Alejandra Guzmán prende show en Monterrey con muy poca ropa

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán deslumbró en la Arena Monterrey con una de sus presentación más irreverentes hasta el momento. Ante un público que coreaba todas sus canciones, la rockera la pasó de lo mejor un atrevido outfit que incluía un crop top y unos diminutos shorts, entre otros.

'La Guzmán' se presentó ante una Arena Monterrey abarrotada como parte de su gira 2019 y declaró:

Estoy feliz de estar aquí porque aquí hice mi primer show. Estaba muy nerviosa y me sigo poniendo nerviosa, eso no se quita. Me da gusto seguir encontrando amigos y compañeros. Vamos a estrenar canciones del último disco para que se suelten. Gózenlo, más que todo".

La cantante se presentó en el escenario a las 21:50 horas en un impresionante outfit futurista color plateado. En unos segundos, comenzó a entonar sus mejores hits como Mírala, Míralo. Luego de varias canciones más, sacó su lado más rockero y sensual, pues bailó al ritmo de Eternamente bella.



'La Guzmán' también tocó el tema de la polémica que envuelve su vida actualmente y dedicó Mala hierba a todas las personas que han hablado mal de ella:

Si tengo errores, al menos han sido por amor, dar todo por nada. Últimamente no he cometido la misma tontería. No me ha conocido nadie últimamente".