"Respeta, 'Niña sapito'": Noelia 'explota' contra Belinda por confundir su canción

Miami, EU.- La polémica toca las puertas del programa La Voz trasmitido por TV Azteca, pues en una de sus emisiones conducida por Yahir, Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner, la interprete Luz sin gravedad cometió un 'tropiezo' al intentar recordar a la intérprete original del tema que en esos momentos cantaba una de las participantes.

Mientras los coaches daban la espalda a Haydee Leyva que en ese momento recitaba Tú de Noelia, Belinda preguntó a Yahir "¿quien canta eso, Laura Pausini?", sin escucharse respuesta de su compañero pues sin quererlo tocó el botón para hacer girar su silla.

Este 'error' de Beli llegó hasta los oídos de la cantante puertorriqueña, Noelia, hecho que desató su furia y la señaló en un extenso mensaje de Instagram como irrespetuosa y presumida, además de informarle de los éxitos que la canción Tú, le dejó.

Mis canciones son éxitos, son himno…. ¿El Sapito ha hecho lo mismo? " ¿QUIÉN CANTA ESTO?" Irrespetuosa "ESTO" esa canción ese himno al Amor, la canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en EUA, no como los tuyos inventados por Adrián Pose que en paz descanse o Rodolfo López Negrete (se todo ' Niña sapito' ) Tú (la canta quien tiene 10 éxitos en Billboard en español y tres en inglés."

Tú, como dice mi canción no los tienes. Tú la canta quien tiene conciertos llenos y no vive del bluff como tú. Nunca se me olvidó de que tu mamá quería sacarme de un salón del Camino Real en México donde estaba yo ensayando, y a punta de gritos interrumpió mi ensayo porque tú habías llegado jajaja para que ensayaras, ESPAÑOLAS ¡PREPOTENTES!