A un año de perder peso, hija de Jenni Rivera presume cuerpo en Instagram

Los Ángeles, EU.- La hija de Jenni Rivera, Jacqie Rivera, parece seguir los pasos de su hermana 'Chiquis' Rivera, pues últimamente ha subido sensuales fotos, en las que deja ver cuánto ha bajado de peso.

Según cuenta la hija de 'La Diva de la Banda', la motivación para perder 31 kilos vino de su hija mayor Jaylah.

Siempre me ve alistándome y poniéndome mis fajas, y un día se me quedó mirando y me dijo: ‘Mamá se me hace muy triste ver que siempre estás cansada’ ”, reveló Rivera de acuerdo a una información de People en español.