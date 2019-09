"A ver cuánto te dura": Rebacca de Alba y Adela Micha compartieron un hombre

Ciudad de México.- Rebecca de Alba y Susana Zabaleta acudieron como invitadas al programa La Saga de Adela Micha, y aprovechando la charla tan amena, revelaron algunas de sus intimidades.

Entradas en la conversación, Adela no dudó en ventanear a Rebecca comentando que su colega y amiga un día le habló para preguntarle si tenía algún problema en que saliera con una de sus ex parejas.

Un día me habló Rebecca y me dijo ‘Oye Adela fíjate que un ex tuyo me invitó a salir y quiero saber si te importa’, y yo le dije: ‘Ay no manches pasó hace 10 años’”, contó la titular de La Saga.