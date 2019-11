Aaron Carter asegura que sus hermanos actúan en su contra: "Estoy devastado"

Estados Unidos.- Nuevamente Aaron Carter arremetió contra sus hermanos, Angela y Nick Carter, y aseguró que ambos están actuando en su contra para perjudicarlo y así evitar que el exintegrante de los Backstreet Boys reciba un castigo por las 2múltiples mujeres que violó".

El miércoles Aaron fue sentenciado por un juez a que entregue todas las armas que posee y los permisos para tenerlas, además de autorizar la orden de alejamiento que su hermana pusó en su contra para que no se acerca a ella en por lo menos un años.

Ante esto el cantante empleó su red social para expresar que se sentía "devastado", pues supuestamente sus hermanos no han parado de mentir para perjudicarlo y beneficiar a Nick en todos los aspectos.

Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres", dijo Aaron Carter en Instagram.

Carter aseguró que cumplirá con lo solicitado por el juez y ahora dice que violó a muchas mujeres y no solo a la señora de 91 años o a su familiar como había declarado anteriormente.

Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón", finalizó Carter.