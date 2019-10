'Abbey Road' de The Beatles vuelve a ser número 1 en Inglaterra luego de 50 años

Londres, Inglaterra.- Luego de 50 años del lanzamiento de emblemático disco de The Beatles, Abbey Road, este volvió a posicionarse en el número 1 en Inglaterra.

El undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, y esta edición especial contiene material nunca antes escuchado.

Es difícil creer que Abbey Road todavía aguante después de todos estos años. Pero, de nuevo, es un álbum genial y sangriento", reconoció Paul McCartney.

Entre sus éxitos, se destacaron dos de las canciones más conocidas del George Harrison, Something y Here Comes the Sun, y la portada se convirtió en una de las más famosas de la historia musical.

Abbey Road estableció un récord en la lista del Reino Unido como el álbum con el tiempo más largo entre alcanzar el número 1 en la lista oficial.