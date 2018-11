Abogado de Héctor Soberón revela si se demandará a Michelle Vieth

Ciudad de México.- Michelle Vieth tiene la intención de revelar a detalle todo lo que vivió tras sufrir la divulgación de un video íntimo hace años, acción que ella asegura es responsabilidad de Héctor Soberón, su expareja.

La actriz expuso ante medios que lanzará un documental en el que narra su versión de la historia sobre ese momento de su vida, esto con el objetivo de "darle punto final" a la escandalosa situación y para hacer conciencia sobre las consecuencias y afectaciones que trae a las personas el difundir ese tipo de contenidos.

Sin embargo, la transparencia con la que Michelle Vieth asegura que abordará el tema en su documental llevó a varios a hacerse la pregunta sobre si Héctor Soberón podría emprender acciones legales en contra de quien fuera su pareja, esto debido a que él siempre ha negado las acusaciones de Michelle.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el abogado del actor reveló bajo qué circunstancias podría Soberón demandar a Vieth tras la difusión del proyecto audiovisual.

Asimismo, el abogado aclaró que será necesario ver el documental de Michelle para que se puedan tomar decisiones:

Durante la conferencia de prensa que Michelle Vieth atendió para anunciar el documental, la actriz hizo la polémica revelación de que Grettell Valdéz habría abortado un hijo de Soberón.

El abogado asegura que el actor se encuentra consternado por lo dicho con respecto a Grettell y porque Vieth asegura que fue víctima de agresiones cuando mantuvo una relación con él.

Está un poco consternado por la afectación que puedan tener sus nenas (hijas), su esposa. Él está tranquilo, al final del día este no es un tema nuevo, es un tema que ya sucedió hace muchos años... Yo a Héctor tengo de conocerlo 20 años y originalmente yo era su mesero. Héctor no bebe, Héctor no fuma, Héctor es deportista, no lo digo como abogado lo digo como amigo. Yo no le conozco un episodio violento", expuso el abogado.