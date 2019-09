"Abusador": 'Víctima' de Epstein afirma que tuvo sexo con el príncipe Andrés

Estados Unidos.- Virginia Roberts Giuffre, una de las mujeres que asegura haber sido víctima del fallecido Jeffrey Epstein, expuso que el príncipe Andrés "era un abusador" y que tuvo sexo con él en un baño cuando tenía 17 años de edad.

En un adelanto de la entrevista que dio al programa Dateline de NBC, Giuffre, quien ha acaparado titulares luego de que salieran a la luz los documentos de la demanda que en 2015 interpuso contra Ghislaine Maxwell, dijo que el duque de York incluso le dio alcohol en un club nocturno de Londres en el 2001.

Virginia aseguró que su primer encuentro sexual con el príncipe Andrés tomó lugar en una casa de Londres perteneciente a Ghislaine Maxwell, quien ha sido acusada de ser la 'madame' de Epstein, es decir, quien reclutaba a menores de edad para el magnate.

La primera vez en Londres, yo era muy joven. Ghislaine me despertó en la mañana y me dijo: 'Conocerás a un príncipe hoy'. Hasta ese punto no sabía que sería traficada a un príncipe", dijo Giuffre a NBC.