¿Aceptó? Yalitza Aparicio le responde a Lyn May sobre su propuesta amorosa

Ciudad de México.- La periodista, Nelssie Carillo, entrevistó a la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio y le preguntó qué opinaba sobre varios temas relacionados con Lyn May y Niurka.

La periodista, le mencionó que la actriz mexicana, había declarado que le gustaría tener una relación sentimental con ella, por lo que Aparicio se limitó a solo reírse.

Por otra parte, Nelssie le pregunto si Niurka era su amiga, ya que la vedette había comunicado eso.

No, no he tenido la oportunidad de conocerla, he visto que me defiende y muchas gracias”, informo Yalitza.