¿Acoso en TV Azteca? Pedrito Sola se le insinúa a miembro de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Durante la semana Pedrito Sola estuvo como invitado en el programa Venga la Alegría para entrevistarse con algunos de los conductores, sin embargo, llamó la atención por la forma en la que habló a un famoso.

El conductor de Ventaneando estuvo durante la sección de 'Margarita de Recursos Humanos' y algunos usuarios aseguraron que se le insinuó a Roger González.

Pedrito le comentó al conductor que en lugar de saludarse con un apretón de manos mejor podrían darse "un beso". Asimismo, aprovechó para comentarle que tenía bonita "su carita".

'Margarita' también le comentó a Pedrito que es conveniente que Roger continúe en el programa pues es un conductor compacto y no ocupa tanto espacio. Inmediatamente, Sola respondió con su toque de albur.

No te creo, según lo que me han dicho no es tan compacto…eso me dijeron las personas que lo conocen de cerca", comentó el economista.