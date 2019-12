Actor de 'Avengers' intenta broncearse sus partes íntimas; sufre quemaduras

Estados Unidos.- El actor, Josh Brolin, quien interpreta a 'Thanos' en Avengers: Infinity War y Endgame, reveló recientemente que intentó seguir la moda de broncearse el ano, pero todo salió mal y terminó con graves quemaduras en sus parte íntima.

Josh relató que había escuchado hablar de esta práctica de broncearse el perineo, pero al parecer no leyó el tiempo sugerido pues este pasó demasiado tiempo exponiendo su área al sol y terminó con graves y dolorosas quemaduras.

He probado eso de tomar el sol en el perineo de lo que tanto he oído hablar y mi consejo es que NO lo hagas tanto tiempo como lo hice yo. Mi agujero de apretar está locamente quemado e iba a pasar el día de compras con mi familia.