Actor de ‘Better Call Saul' confiesa haber mentido para conseguir trabajo

Washington, EU.- Durante una reciente entrevista el actor de Better Call Saul, Todd LaTourrette, admitió que se cortó el brazo derecho hace casi 20 años, mientras dejó de consumir medicamentos que, según él, tratan su trastorno bipolar.

Me corté la mano con una sierra”, explicó LaTourrette. “Me encontraba en un episodio psicótico”.

Después del incidente casi fatal, el actor reveló que se hizo pasar por un veterano de guerra para encontrar un empleo en el que mintió acerca de su herida en la mano, asegurado que había sido herido mientras prestaba servicio en el extranjero.

Mientras que la mentira lo ayudó a conseguir su papel de 2018 como Skell en Better Call Saul, así como en los programas de televisión Manhattan, Longmire, A Bird of the Air y The Men Who Stare at Goats, también le ha traído mucha culpa.

LaTourrette continuó explicando que espera que al compartir su historia pueda difundir la conciencia sobre las enfermedades mentales y brindar esperanza a quienes luchan contra el trastorno bipolar.

El poder está en sus manos para tomar su medicamento por la mañana o por la noche. De modo que, este discurso de mi vida no tiene por qué ser necesariamente suyo”, concluyó LaTourrette.