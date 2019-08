Actor de 'GOT' revela que fue "horrible" actuar en la última temporada

Estados Unidos.- El actor, Kit Harington, conocido como 'Jon Snow' en la famosa serie de HBO, Game of Thrones, reveló que la última temporada tuvo las escenas más "horribles" en las cuales tuvo que actuar y odio cada segundo de ello.

En esta octava temporada su personaje pudo montar en uno de los dragones de 'Daenarys', interpretada por Emilia Clarke, lo cual catalogo como algo "horrible" y lo peor que tuvo que hacer en la serie.

Emilia llevaba quejándose de eso durante temporadas y yo pensaba, 'Sí, sí, sí. No has estado revolcándote en el barro del Norte de Irlanda, ¿Una caja en una habitación calentita? Puff'", comentó el actor.

Con esto hizo referencia a la escena cuando se lucho contra los caminantes blancos que se realizó al aire libre en temparaturas sumamente bajas.

Pero Emilia estaba en lo cierto, fue horrible. Eso no es actuar. Nunca será interpretación y no es para lo que firmé. Pero quedó bien, ¿verdad? ¡Fue horrible! Como hombre, era muy incómodo. No lo recomiendo. No creo que pueda tener descendencia", aseguró entre risas.