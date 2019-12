Actor de 'Game of Thrones' confiesa que la serie lo afectó en la vida real

Estados Unidos.- El actor, John Bradley, quien interpretó a 'Sam Tarly' en Game of Thrones, en una entrevista confesó que el haber participado en la serie lo ha afectado muy seriamente en la vida real, inlcuso para proyectos futuros para los que audicionó.

Bradley reveló que se metió tanto en el personaje que comenzó a tartamudear ha tener tics y ataques de ansiedad como a veces los sufría su tímido personaje dentro de la serie, incluso revela que durante las grabaciones del famoso programa le pasó.

Hay tomas de mí donde sentí que serían cinco minutos donde estaba parado con los otros actores y no podía hablar y no podía pronunciar las palabras y ciertos sonidos me harían tropezar. En una escena llegué primero con Kit Harrington y de la mejor manera me dijo '¿puedes venir un poco más rápido?' Para que pueda reaccionar un poco más rápido' y dije 'No puedo, simplemente no puedo'", relató John.