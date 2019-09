Actor de 'Game of Thrones' rechaza papeles donde su personaje muere

Ciudad de México.- El actor Sean Bean, conocido por sus participaciones en Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Peste Negra, entre otros, reveló que está cansado de que sus personajes siempre mueren.

El británico es conocido por tener 21 muertes sangrientas en una increíble carrera de 23 años, por lo que el actor de 60 años decidió que ahora se niega a interpretar papeles en los que tenga el mismo final.

Hice un trabajo y me dijeron: 'Te vamos a matar', y dije: '¡Oh, no!' y luego dijeron: 'Bueno, ¿podemos lastimarte gravemente?' y pensé, 'bien, siempre y cuando me mantenga con vida esta vez'”.