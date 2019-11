Actor de 'Game of Thrones' reveló que se grabó un final alternativo de la serie

Estados Unidos.- El actor, Kristofer Hivju, quien participó en Game of Thrones como 'Tormund Giantsbane', reveló que se filmó un final alternativo para la exitosa serie de HBO, aunque no quiso revelar ningún detalle sobre este, ni siquiera si en ese 'Daenerys' lograba sentarse en el anhelado trono de hierro.

Según lo revelado por el actor dicho final solo fue grabado por diversión del elenco y de los productores, incluso dijo que no sabía si podía hablar de ello, así que no contó más acerca de el por más que se le cuestionó o insistió al respecto.

Bueno, filmamos un final alternativo, eso fue principalmente por diversión, pero no sé si se me permite contarte sobre eso (...) No te lo diré, ¡pero fue divertido!", señaló Hivju.