Actor de 'Glee' recibe a su primer hijo y se convierte en padre primerizo

Estados Unidos.- Max Adler se convirtió oficialmente en padre, el actor de Glee consiguió tener un hijo con su esposa Jennifer, el pequeño se llama Dylan Remington.

Por medio de su cuenta de Instagram hizo el anuncio de la llegada de su primogénito quien nació durante la crisis por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Max también compartió los detalles sobre el parto y como casi no lo dejaban pasar al quirófano para acompañar a su amada.

La idea de que mi esposa tuviera que pasar por el parto sola o que me quedara afuera sin saber lo que estaba sucediendo me aterraba, pero todos nos aseguraron que me permitirían entrar, pues en este hospital en particular hay una regla de una persona que acompañe a la madre".