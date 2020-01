Actor de 'Harry Potter' buscaría convertirse en el próximo 'James Bond'

Estados Unidos.- Tras revelarse que Daniel Craig dejaría de interpretar a 'James Bond' después de personificarlo en el filme No Time To Die, el famoso actor de Harry Potter, Tom Felton, en una entrevista reveló que le gustaría ser el próximo en convertirse en el nuevo '007'.

Felton señaló que era un gran fan de 'James Bond' desde que solo tenía 7 años, pues fue la primera película que el vio cuando era un niño, por lo que el serlo sería un gran honor y un sueño cumplido.

James Bond sería el sueño supremo, la primera película que vi cuando tenía siete años, fue James Bond. Eso es todo lo que tenía en mente", dijo Tom.

En caso de que el interprete de 'Draco Malfoy' quedará como el siguiente '007', se colocaría como el actor más joven en personificar al espía, ya que normalmente los artistas que lo han sido comienzan ya pasados los 40 años.

De igual manera el actor de 32 años dijo que a él le gustaría ser 'Bond', no por ser un chico bueno o malo, sino porque le gusta llevar un personaje completamente diferente a él.

Me gusta actuar como bueno, pero realmente no me gusta interpretar a un chico bueno o malo, me agrada encarnar a personas que son diferentes a mí: cuanto más lejos están de casa, más divertido es interpretarlos", confesó Felton.

Sin embargo, aún no se sabe si la franquicia del famoso espía continuara después de este filme que se estenara el 2 de marzo del 2020, por lo que no se puede decir si hay o no un papel que pelear hasta el momento.