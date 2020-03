Actor de 'Harry Potter' revela que era alcohólico durante filmación de la saga

Estados Unidos.- El reconocido actor, Daniel Radcliffe, reveló recientemente que había entrado al alcohólismo cuando aún era menor de edad debido a su participación en la famosa saga de Harry Potter, pues durante sus grabaciones comenzó a beber.

Daniel señaló que el ser conocido como el "mago de Hogwarts para siempre" le generaba gran estrés y lo hacia sentirse incómodo con su "versión sobria" por lo que comenzó a beber y a salir a bares para llamar la atención

No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebí. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad, porque no era solo una persona ligeramente brillante, todavía era el niño Harry Potter. Era Harry Potter pasándose con el alcohol en un bar", confesó Daniel.