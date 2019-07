Actor de 'Hombres de Negro' muere; su familia estuvo a su lado siempre

Estados Unidos.- Rodeado por sus seres amados, en su hogar en Lakeville, Connecticut y de forma “tranquila”, el actor Rip Torn murió la tarde de este martes 9 de julio a los 88 años de edad.

Según informó un representante de Torn, Amy Wright, esposa del intérprete, y sus hijas Katie Torn y Angelica Page estuvieron al lado de Rip en sus últimos momentos.

La muerte Rip Torn sacude a una industria del entretenimiento que fue testigo de aplaudidas y reconocidas actuaciones tanto en cine como en televisión.

De acuerdo con reportes, Rip se llevó seis nominaciones a los Premios Emmy y un triunfo por su papel en The Larry Sanders Show. Asimismo, el actor recibió la nominación al premio Oscar para el Mejor Actor de Reparto por su rol en la película de 1983 Cross Creek.

Asimismo, Rip Torn es recordado por haber interpretado a ‘Zed’ en Hombres de Negro, película protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones.

Rip Torn en 'Hombres de Negro'/Internet/IMDb

El actor también formó parte de producciones como A Face In The Crowd, King Of Kings y The Man Who Fell To Earth.