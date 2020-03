Actor de 'James Bond' pierde lucha contra el cáncer a los 68 años de edad

Londres, Inglaterra.- Este martes 31 de marzo, se confirmó la lamentable muerte del actor, Vincent Marzello, quien falleció a los 68 años.

La esposa de Marzello informó sobre la noticia por medio de redes sociales, aunque no se especificó claramente la causa, se conocía previamente que él padecía cáncer y sufría de demencia.

El amor de mi vida, mi querido esposo Vincent Marzello, murió esta mañana. Para aquellos que lo conocieron, lamento publicar las noticias en lugar de contactarlos personalmente, pero estoy abrumada. Mi corazón está roto", escribió la esposa del actor.

Vincent logró colaborar en distintas películas, entre ellas James Bond The Spy Who Loved Me, Never Say Never Again e incluso en Superman.