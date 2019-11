Actor de 'La Casa de Papel' hace íntima revelación que sorprende a todos

Ciudad de México.- El actor Enrique Arce, conocido por su personaje de 'Arturo' en La Casa de Papel, realizó una impactante confeción familiar que dejó a todos asombrados.

Durante una entrevista para un programa de televisión, el español reveló a todos el público que a la edad de 28 años se enteró que había sido adoptado.

Soy adoptado y no me enteré de esto hasta los 28 años. Vengo de una madre que no me pudo tener. Mi mamá fue mi comadrona", dijo Arce.