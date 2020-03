Actor de 'Lost' tiene coronavirus; pide perdón a quienes pudo contagiar

Hawái, Estados Unidos.- Daniel Dae Kim, estrella de la serie Lost que tiene 51 años de edad, reveló este jueves que dio positivo a coronavirus, luego de haber comenzado a desarrolar síntomas cuando volaba a su casa en Hawái tras haber estado filmando varias semanas en la ciudad de Nueva York.

En un largo video que compartió en Instagram, el actor explicó que estaba de camino a su hogar después de que la producción en New Amsterdam fue detenida por el virus, tiempo durante el cual se encontraba "asintomático".

Pero cuando el vuelo estaba cerca de aterrizar, comencé a notar algo de picazón en mi garganta... Así que cuando aterricé, llamé a mi médico familiar en Hawái y él me dijo que monitoreara mis síntomas. Por seguridad, cuando llegué a casa, me autoaislé en un cuarto de la casa... Pero más tarde esa noche comencé a sentir opresión en el pecho, dolor en el cuerpo y mi temperatura empezó a levarse. Él me dijo entonces que me hiciera la prueba", relató Kim.