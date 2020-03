Actor de Televisa estalla contra famosos que crean pánico ante el coronavirus

Ciudad de México.- Ramiro Fumazoni platicó acerca la cancelación de su obra Mi marido es o se hace por el Covid-19 y se mostró en contra de los famosos que crean pánico en México frente a esta situación.

En una entrevista exclusiva con Venga La Alegría, el histrión argentino de Televisa expresó que está consciente de las circunstancias y señaló que espera que esto no llegue a niveles incontrolables.

A ver quién es el primero que dice tengo, no tengo y lo pone en las redes. Si tú lo tienes, cuídate, no estés pensando en que vas a subir, ¿estás buscando atención?".

No va por ese lado, va por concientización la historia. Eso genera psicosis, en lo personal, a mí me sucedió que tengo hambre todo el tiempo y sé que no puedo salir", dijo el actor.