Actor de 'The Walking Dead' podría ingresar a Marvel como 'The Punisher'

Estados Unidos.- Un nuevo reporte de We Got This Covered señala que Kevin Feige podría estar interesado en integrar al actor Jon Bernthal al Universo cinematográfico de Marvel como The Punisher.

The Punisher se mantuvo firme en Netflix durante dos temporadas de 13 episodios cada una y muchos fans de 'Frank Castle' quedaron encantados con la interpretación de Bernthal.

Por oto lado, los contratos de Netflix respecto a las series Marvel señalan que los personajes no pueden ser utilizados por ningún otro medio durante un plazo de 2 años.

El rumor propagado por We Got This Covered también menciona que The Punisher de Jon Bernthal podría estar considerado para la posible cinta de Midnight Sons.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel comenzará en 2020 e incluye las películas de Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange 2 y Thor 4.