Actor de doblaje agradecido con el público por valorar su trabajo

Ciudad de México.- Daniel Abundis agradece al público por considerar a los actores de doblaje como “héroes anónimos de la actuación”, porque durante mucho tiempo esta disciplina fue minimizada.

El actor dijo que en décadas anteriores se calificaba de fracasados a los actores de doblaje que no podrían tener éxito en cine o televisión: “En realidad no somos figuras, no somos 'start talen' como ahora se les llama a actores y actrices con fama mediática".

Abundis indicó que ellos también son profesionales que han estudiado en instituciones importantes de actuación como la Escuela Nacional de Artes, El Instituto Nacional de Bellas Artes, La Facultad de Filosofía y Letras o La Escuela Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores.

“Agradecemos a los miles de fans que siguen las series de anime, como 'Los Caballeros del Zodiaco', porque nos valoran por nuestras voces”.

Puntualizó que el doblaje mexicano aún mantiene su jerarquía como uno de los mejores del mundo, no sólo por su neutralidad de acentos, sino por la pasión que se imprime en sus actuaciones: “Somos igual de pasionales que los japoneses que hacen esas series de anime que han trascendido generaciones”.