Actor denuncia a Fabiola Campomanes de agresión: "Es una drogadicta"

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, Jonathan Islas asegura que la también actriz, Fabiola Campomanes, lo golpeó mientras se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efecetos de las drogas.

Me acaba de romper el hocico una señorita, estaba yo durmiendo aquí y de repente, está drogada y tomada y me rompió la boca", dijo Islas.

Tiempo después, Jonathan manifestó su postura a favor de la denuncia de hechos en otro clip: "A toda la gente que no denuncia, la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, no se dejen jóvenes".

En otras imágenes, y mostrando restos de sangre en sus manos, el artista contó: "como pueden ver estoy lleno de sangre, denuncien, siempre denuncien, no se queden callados".

señores esto es una cosa muy complicada, esta mujer me reventó el hocico de un put..., la señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, metió tres put... en el hocico por drogadicta".