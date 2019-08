Actor italiano confiesa que perdió la virginidad a los 15 con Marilyn Monroe

Los Ángeles, EU.- Gianni Russo tenía sólo 15 años cuando una Marilyn Monroe semidesnuda lo invitó a unírsele a una bañera y fue también cuando la famosa estrella le quitó su virginidad.

En una entrevista para el periódico The Sun, el actor recordó a las grandes figuras que influyeron en su carrera.

Marlon Brando fue mi único maestro de actuación. Frank Sinatra fue mi único maestro de canto y Marilyn Monroe me hizo hombre

En aquella época, Marilyn tenía ya 33 años, y Russo cree que si entonces hubiera existido un movimiento como el actual #MeToo en Hollywood, la estrella hubiera terminado tras las rejas.

El Encuentro

El entonces adolescente y la actriz se conocieron cuando él trabajaba en un salón de belleza en Nueva York mientras ella filmaba Some Like it Hot.

Después de charlar con ella en varias ocasiones, un día Marilyn lo invitó al Hotel Waldorf donde se estaba hospedando y él pensó que quería que la ayudara con su cabello.

Marilyn estaba sola en una suite lujosa con una terraza, pero el lugar entero parecía el set de una cinta de desastres. Estaba envuelta con una toalla blanca", recordó en Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies.