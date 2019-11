Actor que interpretó a José José niega que Sara Salazar envenenara al cantante

Ciudad de México.- El actor, Alex de la Madrid, que interpretó a José José en una bioserie, negó que alguna vez el 'Príncipe de la Canción' presentará sintomas de estar siendo envenenado, con lo que estarpia asegurando que Sara Salazar sí estuviera haciendole tal daño a su difunto marido.

Recordemos que recientemente Marysol Sosa confirmó que la viuda de su padre si lo estaba envenenando, tal y como lo había dicho una amga del interprete, cosas que el actor estaría desmintiendo con su declaración pues asegura que cada que hablaban el lo veía cada vez mejor.

Fue una sorpresa totalmente contraria, yo conformé lo iba viendo se iba poniendo mejor, mientras me iba contando su historia y es una anecdota que no la he contado mucho, pero cuando el me marcaba para darme sugerencias del personaje lo escuchaba con total claridad, yo lo veía comer, lo veía con esta fortaleza, no dejaba que nadie lo ayudará", contó Alex.

Alex de la Madrid aseguró que él y el cantante se mantenian en constante contacto, tanto personal como vía telefónica después de que se conocieran a raíz de la bioserie que él protagonizó de José José.

Yo no ví nada, la verdad es que a mi no me toco nada, a lo mejor a mi me tocó la parte rosa la parte que él me quería contar, pero yo nunca me enteré de nada", concluyó.