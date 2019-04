Actores de 'Salvados por la campana' se reencuentran tras 25 años de la serie

California, EU- El elenco de Salvados por la campana conmovió a todos los seguidores de esta icónica serie, ya que después de 25 años se volvieron a reunir para recordar buenos tiempos.

Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), AC Slater (Mario López), Kelly Kapowski (Tiffany Thiessen) y Jessie Spano (Elizabeth Berkley), junto a sus respectivas parejas, decidieron verse para pasar un rato agradable en un restaurante de California.

Amigos para siempre…”, fue la frase que López agregó a su publicación de Instagram.

Comimos una cantidad obscena de comida. Aquí un grupo genial, ahora es el momento de jugar a la ruleta de las tarjetas de crédito por la factura“.

No obstante, no todo el reparto estuvo presente, porque se notó la ausencia de Lisa Turtle (Lark Voorhies), el Sr. Belding (Dennis Haskins) y, por supuesto, Screech (Dustin Diamond). Este último no fue invitado.