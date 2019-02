Actrices mexicanas planearían pedir que Yalitza no sea nominada al Ariel

Ciudad de México.- En un presunto acto de lo más reprochado y criticado por internautas, un grupo de actrices mexicanas tendría el objetivo de dirigirse a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para solicitar que Yalitza Aparicio no sea considerada entre las nominadas al premio Ariel a la mejor actriz.

Rossana Barro, cuyo perfil de Twitter indica que ha fungido como coordinadora de invitados en encuentros del séptimo arte como el Festival de Cine de Morelia y los premios de la AMACC, expuso en dicha red social que existiría un grupo de WhatsApp en el que las actrices se organizan para hacer la petición en contra de la protagonista de Roma.

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”, escribió Rossana.