Actriz acusa al director Roman Polanski de violarla con "extrema violencia"

Ciudad de México.- La actriz francesa Valentine Monnier aseguró haber temido que sería asesinada por el cineasta Roman Polanski después de que este la "violó violentamente" cuando ella era una adolescente.

Monnier renunció a su derecho al anonimato y describió el ataque del que presuntamente fue víctima al tiempo que el polémico director lanza la película I accuse.

Como es conocido, el cineasta aún es buscado en Estados Unidos después de que se declarara culpable de estupro contra una estudiante de 13 años de edad en 1977, delito tras el cual se describe que huyó del país.

En una detallada declaración, la actriz francesa acusa a Polanski de atacarla en una casa de esquí a principios de 1975.

En respuesta, el abogado del cineasta dijo que "Roman Polanski niega firmemente todas las acusaciones de violación".

Valentine Monnier, quien en la actualidad tiene 62 años de edad, expuso:

Él me golpeó, me agredió hasta que me rendí, y después me violó y me hizo pasar por toda clase de vicisitudes. Yo acababa de cumplir 18 años", continúa la declaración de la intérprete.