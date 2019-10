Actriz de 'GOT' revela que se sintió avergonzada ¿de participar en la serie?

Estados Unidos.- La actriz, Maisie Williams, durante una reciente entrevista para Vogue por su participación en la semana de la moda reveló que mientras interpretaba a 'Arya Stark' en la famosa serie de HBO, Game of Thrones se sintió "un poco avergonzada".

Según la actriz durante la segunda y tercera temporada, en las cuales estuvo entre las edades de 16 y 18 años, comenzó a desarrollarse y sentirse mujer, sin embargo, los directores le cubrían su cuerpo, pues en la serie tenía de 12 a 14 años y trataba de verse varonil y no como una niña.

Arya todavía estaba tratando de disfrazarse de niño, y tenía el pelo muy corto y constantemente me cubrían de tierra y me tapaban la nariz para que se viera muy amplio y me veía muy varonil.También pusieron esta correa en mi pecho para aplanar cualquier crecimiento que había comenzado, me sentí horrible durante seis meses al año y un poco avergonzada por un tiempo. Entonces, con esta nueva fase de mi estilo, es agradable verse más femenina y tener una cintura real y abrazar el cuerpo que tengo", dijo Maisie.