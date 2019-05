Actriz de ‘Game of Thrones’ se habría negado a aparecer en escenas con su ex

Estados Unidos.- A pocos minutos de que el desenlace de Game of Thrones se transmita, ha surgido la especulación de que la actriz Lena Headey, intérprete de ‘Cersei Lannister’, se habría negado a realizar escenas de la serie de HBO con su exnovio Jerome Flynn, quien dio vida a ‘Bronn’ en la historia.

Según aseguró una fuente a The Sun, Lena y Jerome tuvieron un horrible rompimiento, razón por la que la actriz solicitó que las escenas del programa fueran planeadas de forma cuidadosa para que ella y su expareja, con quien mantuvo un romance antes de que GOT se estrenara en 2011, no tuvieran que estar en la misma habitación.

Lena y Jerome no han filmado juntos debido a una mala separación. Al parecer ella siente un genuino odio hacia él”, expuso la fuente al medio, mientras que un reporte de 2014 indica que los actores no están en términos de hablarse.

Pese a que los actores mantuvieron sus ‘resentimientos’ en silencio durante los últimos ocho años, nunca aparecieron juntos en una escena de Game of Thrones.

La fuente agregó que, pese a que la expareja mantuvo su situación en secreto, lo de Lena y Jerome era una “relación muy turbulenta, y ha sido muy incómodo en el set”.

El capítulo final mantiene a la expectativa a una basta comunidad de fans de todo el mundo, sin embargo, los pasados episodios han llevado a gran parte de los espectadores a compartir que el cierre de la historia les ha parecido una experiencia agridulce.