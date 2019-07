Actriz de Hollywood impacta al revelar que no ha salido con nadie en 35 años

Estados Unidos.- La famosa actriz de Hollywood, Diane Keaton, tuvo grandes romances durante su juventud como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.

Sin embargo, a sus ahora 73 años dejó impactados a todos tras revelar en una reciente entrevista que no ha tenido una cita romántica en 35 años.

Keaton habló sobre un día habitual en su vida, que incluye levantarse muy temprano para alimentar a sus perros y caballos, pero al preguntarle acerca de salir con alguien, esto respondió:

Nunca. ¿De acuerdo? Vamos a aclarar esto. Es algo importante. No he estado en una cita en, diría yo, 35 años. No citas".