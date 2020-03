Actriz de Hollywood se une a Instagram para dar mensaje debido al coronavirus

Estados Unidos.- Amy Adams se unió a la red social Instagram este lunes para comenzar la increíble iniciativa a la que se ha sumado en medio de la alerta por el coronavirus.

La nominada al Oscar, quien ya es seguida por más de 180 mil usuarios de la red, publicó un video en el que explica que ella y su colega Jennifer Garner lanzaron el proyecto 'Save With Stories'.

A través de dicha iniciativa, Amy, Jennifer y más celebridades que se irán sumando publicarán videos en la cuenta @savewithstories en los que aparecerán leyendo cuentos infantiles para los pequeños que están en casa por la cuarentena.

Luego de que Jennifer Garner compartiera el primer clip haciendo la lectura del cuento The Three Little Fish and the Big Bad Shark, Amy Adams abrió su Instagram y colgó un video en el que lee The Dinosaur Princess, una historia de su hija Aviana Olea Le Gallo e ilustrado por su esposo Darren Le Gallo.

Además de regalarle un tiempo de lectura a los niños en medio de la crisis de salud por el Covid-19, la iniciativa 'Save With Stories' es un fondo promovido por las organizaciones Save The Children y No Kid Hungry de Share Our Strength, el cual se destinará a ayudar a los 30 millones de niños en Estados Unidos que dependen de la escuela para comer.

Con el cierre de escuelas para frentar el brote de la infección, las comunidades más vulnerables atravesarán por un duro momento. A través de donaciones al fondo 'Save With Stories', se apoyarán programas de alimentación y educación para niños.

Además de Amy y Jennifer, las actrices Reese Witherspoon y Natalie Portman ya se sumaron al proyecto.