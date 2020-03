Actriz de 'La Casa de Papel' se viste de enfermera y ayuda a víctimas de Covid-19

Madrid, España.- Clara Alvarado, actriz reconocida por haber interpretado a 'Ariadna' en La Casa de Papel, decidió sumarse a la lucha contra el coronavirus (Covid-19), al atender enfermos en un hospital de Madrid, ya que estudió Enfermería.

No es tiempo de críticas, ni de competición política, ni de echarnos a la cara ciertas actuaciones, sino de aportar un contenido útil para que la situación sea mucho más llevadera para todos", declaró la actriz.

A pesar de haber estudiado Enfermería, nunca había ejercido la profesión, por lo que la decisión de ayudar en los hospitales no le fue sencilla. "Me estuve informando un montón y haciendo muchas llamadas para ver dónde podía echar una mano sin que estorbara mucho, y al final di con un anexo del Hospital La Paz dedicado al cuidado de mayores".

Esta es una experiencia que me va a marcar mucho. La verdad es que tengo unos compañeros excepcionales. No te juzgan si no sabes hacer algo, al contrario, te enseñan, te ayudan y te agradecen que estés al pie del cañón", dijo Clara.