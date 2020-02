Actriz de 'Narcos' criticada por reacción al ser comparada con Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- Teresa Ruiz conocida por su papel de 'Isabella Bautista', en la serie de Narcos: Mexico producida por Netflix, fue comparada con Yalitza Aparicio.

No obstante, la reación de la actriz de 31 años ante esta situación no pasó desapercibida para usuarios de redes sociales, quienes no pudieron evitar criticar a Ruiz.

Durante la alfombra roja de la presentación de la nueva temporada de Narcos, Ruiz fue cuestionada sobre la comparación con Aparicio, pregunta que le incomodó.

Nunca había escuchado eso, eres la primera que me lo dice. Que lindo", expresó Ruiz con una sonrisa fingida.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la actriz, después de notar la reacción de Teresa ante la comparación con la oaxaqueña.

Perdón, pero, ¿Quién es Tere Ruiz?

Evidente que le incomodó lo de la comparación con Yalitza Aparicio".