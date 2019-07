Actriz de 'Oitnb' presume su embarazo; aún no revela quién es el papá del bebé

Estados Unidos.- Danielle Brooks, conocida actriz por su papel en la exitosa serie de Netflix Orange is the New Black (Oitnb), presumió en Instagram el detrás de cámaras de una sesión fotográfica que protagonizó al estar a punto de cumplir los seis meses de embarazo.

Como se ha de recordar, la intérprete de 'Tasha 'Taystee' Jefferson' en Oitnb dio la alegre noticia de que espera un bebé a principios de julio, y desde entonces no ha reparado en publicaciones sobre la emotiva etapa por la que atraviesa.

En el clip de la sesión, Danielle aparece portando un vestido largo y blanco, y tocando con ternura su pancita de embarazo mientras sonríe y baila divertida frente a la cámara.

El video suma más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios de internautas que le expresan sus mejores deseos.

Con una fotografía en la que muestra una gran sonrisa y su prueba de embarazo positiva, el pasado 2 de julio Danielle Brooks anunció al mundo que pronto se convertirá en mamá.

Muy emocionada de por fin compartir esta noticia con todos ustedes. Estoy felizmente embarazada”, escribió entonces la actriz.

Pese a que Danielle ha compartido con sus seguidores algunos tiernos momentos de su embarazo, tales como el 'baby shower' que recientemente le organizaron sus familiares y amigas, hasta el momento la actriz no ha revelado cuál es el nombre del padre de su bebé.

Aunque se desconoce la identidad del hombre con quien la estrella de Orange is the New Black formará una familia, las especulaciones se han volcado a fotografías publicadas por la misma actriz en 2018, en las que aparece al lado de quien parece ser su pareja.

En varias de las imágenes, Danielle y el hombre que al parecer ha robado su corazón aparecen besándose.

Aunado a la alegría de que pronto será mamá, Brooks atraviesa por un momento emocionante debido a que este viernes se estrena la sexta y última temporada de Orange is the New Black, exitoso drama lanzado en 2013.