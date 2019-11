Actriz de 'Supergirl' confiesa haber sido víctima de violencia doméstica

Estados Unidos.- La actriz, Melissa Benoist, quien es conocida mayormente por su interpretación como 'Supergirl' en la serie de Warner Bros, a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que relata que fue víctima de violencia doméstica por parte de uno de sus exparejas, aunque no reveló quien.

Benoist confesó que cuando era más joven tuvo una relación en la que sufrió de abuso físico y emocional, pues su pareja de ese momento era en extremo celoso y le prohibía tener escenas románticas con otros hombres o mujeres durante las filmaciones de sus proyectos para TV o cine.

Mi trabajo en general era un asunto sensible. Él no me quería besando o teniendo escenas coquetas con hombres, lo cual me era muy difícil evitar, así que empecé a rechazar presentarme, ofertas de trabajos, negocios y amistades, todo porque no quería causarle daño", contó la actriz.