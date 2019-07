Actriz de TV Azteca deja boquiabiertos: "Puedo ser gay, pero mañana besar a un hombre"

Ciudad de México.- Kenia Gascón reveló lo complicado que fue para ella “salir del clóset” y confirmarle al mundo su homosexualidad, por lo mismo, comprende las declaraciones de Mauricio Clark, quien desde hace algunas semanas ha vuelto a ser blanco de críticas de la comunidad LGBT+.

Me costó muchísimo tiempo, poder venir aquí a hablar con ustedes sobre el tema y decir ‘sí, si soy gay, me acepto y me amo así, y la verdad es que me gustaría pasar este mensaje a los que tienen el mismo problema de aceptación”, explicó.