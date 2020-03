Actriz de Televisa balconea a Niurka y revive su infidelidad con Bobby Larios

Ciudad de México.- La exitosa actriz mexicana, Cynthia Klitbo, hace poco tuvo una entrevista con Cynthia Urías para la sección Las 5 mejores y aquí aprovechó para recordar el día que Niurka Marcos engañó al productor Juan Osorio con Bobby Larios.

La aclamada artista explicó que nunca apoyó a la cubana en esta infidelidad pues hasta pidió que la cambiaran de camerino para no quedar como la 'alcahueta'.

Yo no quería tener problemas, no estaba de acuerdo", explicó.

Cynthia destacó que mantiene una gran relación tanto con Niurka y Juan, por ello prefirió no ser partícipe de este escándalo.

No me gusta que me hagan cómplices en este tipo de cosas... no está padre", añadió.