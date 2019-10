Actriz de Televisa confiesa que sí existe el catálogo para 'ofrecer' a famosas

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos, famosa actriz y cantautora, reveló durante una entrevista para Imagen Televisión que ella sí sabía de la existencia del catálogo de Televisa en el que había una lista de actricez que ofrecían ser desde damas de compañía hasta realizar favores sexuales.

La intérprete de Tú hombre yo niña detalló que una famosa representante la llamó para preguntarle si quería ser incluida en la lista, asegurándole que ganaría mucho dinero.

Me habló una señora, de las famosas representantes de artistas, y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”.