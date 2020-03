Actriz de Televisa critica a AMLO por no combatir al Covid-19: "No hay mensajes claros"

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Claudia Lizaldi, aprovechó su cuenta de Twitter para manifestarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por "no combatir" al Covid-19.

La intérprete de Televisa retuiteó un video del primer ministro de Canadá, Justrin Trudeau, quien explica las medidas que se adoptarán con respecto a la pandemia que aqueja a varios países.

Si me van a insultar los voy a bloquear, yo sí barro mi casa, pero no me lo quedo. Me duele profundamente no tener un mensaje así de su parte @lopezobrador_".