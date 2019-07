Actriz de Televisa descubriría a su novio con chats sexuales con varios hombres

Ciudad de México.- La actriz Livia Brito habría terminado la relación con su prometido, Said ‘El Caballero’ Urbano, luego de encontrarle comprometedores mensajes con otros hombres.

Una fuente cercana a la pareja detalló a la revista TVNotas que se separaron, que Livia ya no lo sigue en redes sociales y que el cantante optó por dar de baja estas plataformas para evitar polémicas.

Mucho se decía sobre las preferencias sexuales de Said, y es que cuando el río suena… la verdad es que él es bisexual y eso Livia lo sabía perfectamente, porque el mismo Said se lo había confesado; pero no le importó, pues pensaba que estando con ella, él ya no se interesaría en los hombres”.