Actriz de Televisa impacta al aparecer con kilos de más debido a la depresión

Ciudad de México.- Fama no es sinónimo de estabilidad emocional y eso lo tiene más que claro Eugenia Cauduro, quien a pesar de ser una reconocida actriz de Televisa confesó haber estado sumergida en depresión por más de una década.

La estrella de 51 años contrajo matrimonio en el año 2000 con Enrique Morán, relación que le dejó dos hijos, Patricio y Luciana. Tras 8 años de haber dado el sí, Eugenia tomó la decisión de separarse, y esta sería la causa de su severa depresión de 10 años.

Cuando descubrí que tenía depresión me dolió muchísimo, porque se me fue una década de mi vida, son muchos años de no tener una relación, una pareja, de perder gusto por mi propia vida”.

En este difícil periodo, Eugenio subió 30 kilos perdiendo la fenomenal figura por la que era conocida en los melodramas televisimos.

Apenas estoy reencontrándome, llevó un proceso de dos años y ¿sabes qué?, también esto me permitió entender la historia tan fuerte que puede haber detrás de una mujer con sobrepeso”, declaró en entrevista para El Universal.

La actriz reconoció que luego de cambiar su aspecto físico ha recibido muchas críticas, pero destacó que estos comentarios la hicieron darse cuenta que estaba en depresión.

Me fallaste, eras mi ícono a seguir y engordaste muchísimo”.

Muy pronto podremos ver el regreso de Eugenia a la pantalla pues formará parte de Médicos, la versión mexicana de la popular serie americana Grey’s Anatomy.