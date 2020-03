Actriz de Televisa presume su romance y confiesa que no quiere tener hijos

Ciudad de México.- Gaby Platas, expareja de Paco de la O y actriz de Televisa, reapareció ante los medios pues recibió un premio por su trayectoria y aprovechó para presumir su nuevo romance.

La integrante del extinto programa Otro Rollo manifestó que se encuentra más que feliz al lado de Francisco Lorenzo, con quien tiene una relación sentimental de 2 años.

Pese a que se trata de un romance formal, Gaby afirma que no tienen intenciones de casarse.

No es necesario casarnos; la verdad es que a estas alturas de mi vida, ya no es necesario llegar al altar, no lo necesitamos, así estamos muy bien", comentó.